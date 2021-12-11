В том случае, если автопроизводители поручат ей данную функцию.

Как мы уже отмечали вчера, на конференции Deutsche Bank интересы NVIDIA представлял вице-президент и руководитель автомобильного бизнеса компании Али Кэни (Ali Kani), который напомнил, что в последующие шесть лет этот разработчик графических решений планирует получить не менее $8 млрд выручки на данном направлении деятельности. NVIDIA рассчитывает охватить как коммерческий, так и пассажирский транспорт.

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Источник изображения: NVIDIA

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NVIDIA готова не только продавать клиентам свои компоненты, но и предоставлять серверную инфраструктуру для симуляции и разработки, а также предоставлять готовое программное обеспечение для автоматизации процесса управления транспортом. В последнем случае она будет самостоятельно устранять ошибки в этом программном обеспечении распространять обновления «по воздуху».