И к концу года будет выпускать аккумуляторы типа 4680 в достаточных количествах.

Аналитики New Street Research пришли к выводу, что курс акций Tesla может вырасти до $1580 за штуку. В этом году компания может выйти на объёмы производства в один миллион электромобилей ежегодно. Предприятия в Техасе и Берлине позволят компании выйти по итогам следующего года на полтора миллиона выпущенных машин в год.

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Источник изображения: Electrive, Panasonic

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Этому также будет способствовать начало серийного производства тяговых батарей типоразмера 4680, которые для Tesla разработали специалисты Panasonic. Без них Tesla не сможет освоить выпуск грузовиков Semi в достаточных количествах. Запуск серийного производства пикапа Cybertruck тоже откладывался несколько раз, поэтому основной объём выпускаемых в следующем году электромобилей будут составлять уже существующие модели Tesla.