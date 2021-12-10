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Сайт DigiTimes сегодня расщедрился на публикацию в бесплатном разделе ресурса сводной статистики по динамике изменения выручки трёх крупнейших тайваньских производителей материнских плат: Asustek Computer, MSI и Gigabyte Technology. Выручка первой из компаний в ноябре в целом выросла на 22,6% последовательно и на 38,8% в годовом сравнении. Если бы не дефицит компонентов и не перебои в логистике, то эти показатели были бы ещё выше.

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Источник изображения: Asustek Computer

В сегменте персональных компьютеров рост выручки Asustek Computer по итогам четвёртого квартала должен составить 5% последовательно и 20-30% в годовом сравнении. К слову, выручка от реализации материнских плат и видеокарт увеличится лишь на 5% в годовом сравнении и останется на уровне третьего квартала текущего года. То есть, какого-то скачка в выручке от реализации видеокарт не ожидается.

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В следующем году модернизация парка ПК, обусловленная выходом Windows 11, будет толкать сегмент к росту, как считают представители Asustek Computer. В сегменте игровых и корпоративных ноутбуков, например, выручка может вырасти на 10-20% по сравнению с текущим годом.

#аналитика #финансы #asus #ноутбуки #windows 11 #asustek
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