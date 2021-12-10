Уже около года китайская компания SMIC, входящая в пятёрку мировых лидеров на рынке контрактных услуг, живёт в условиях американских санкций. Они лишили её доступа к оборудованию, позволяющему выпускать 10-нм и более совершенные полупроводниковые компоненты. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, американское военное ведомство настаивает на усилении санкций в отношении SMIC.
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По мнению чиновников, сейчас поставщики оборудования слишком вольно трактуют требования правил экспортного контроля, и в результате в Китай попадает оборудование, которое после некоторой настройки может использоваться для производства достаточно прогрессивных с литографической точки зрения изделий. Представители американского министерства обороны предлагают внести поправки в эти правила, чтобы SMIC не смогла получить оборудование, позволяющее выпускать и 14-нм чипы.