И приближение пенсионного рубежа ему не станет помехой.

Как сообщает The Wall Street Journal, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на проходившем вчера мероприятии в Вашингтоне призвал критиков его деятельности судить о результативности проводимых реформ по итогам четырёх или пяти лет, а не нескольких месяцев.

реклама

Источник изображения: Fortune

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Как выразился сам Гелсингер, если давать оценку результатам его труда по итогам квартала, то он очевидным образом провалит миссию. Пять лет – вот адекватный срок, по результатам которого можно будет судить об эффективности деятельности главы компании. Даже за четыре года вернуть компанию на прежние рельсы он не сможет. При этом Гелсингер не исключает, что захочет оставаться в должности генерального директора от шести до восьми лет. По формальным критериям он уже будет подходить к пенсионному возрасту в марте 2026 года, но если позволит здоровье и сохранится мотивация, то он готов оставаться у руля Intel дольше нормативных сроков.