Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Не дождётесь: глава Intel заявил о намерениях оставаться у руля ещё лет восемь
И приближение пенсионного рубежа ему не станет помехой.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Как сообщает The Wall Street Journal, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на проходившем вчера мероприятии в Вашингтоне призвал критиков его деятельности судить о результативности проводимых реформ по итогам четырёх или пяти лет, а не нескольких месяцев.

реклама

Источник изображения: Fortune

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Как выразился сам Гелсингер, если давать оценку результатам его труда по итогам квартала, то он очевидным образом провалит миссию. Пять лет – вот адекватный срок, по результатам которого можно будет судить об эффективности деятельности главы компании. Даже за четыре года вернуть компанию на прежние рельсы он не сможет. При этом Гелсингер не исключает, что захочет оставаться в должности генерального директора от шести до восьми лет. По формальным критериям он уже будет подходить к пенсионному возрасту в марте 2026 года, но если позволит здоровье и сохранится мотивация, то он готов оставаться у руля Intel дольше нормативных сроков.

#intel #пэт гелсингер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC в ближайшие годы будет контролировать основную часть рынка по передовым техпроцессам
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
Генеральный директор Intel посетит Тайвань и Малайзию для переговоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
82
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
85
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
56
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
16
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
65
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
19
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
22
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
13
Мои впечатления от игры Bound By Flame
3
Тысячи иксов на IDO, IGO и LaunchPad-ах в криптовалютах. Рассказываю про свой опыт
11

Сейчас обсуждают

wwr222
09:49
Радужное дерьмо
Перестрелки, погони и полёт на вингсьюте — в свежем геймплейном трейлере перезапуска Saints Row
wwr222
09:48
Будем ждать...
Анонсирующий трейлер Warhammer 40,000 Space Marine 2
Каа
09:45
Ну да, 12 каналов по 32 бита шириной, память ДДР5 именно так и работает - одна плашка 2 канала по 32 бита (+ 8бит ЕСС на канал). Итого потребуется 6 модулей памяти для полного использования ПСП.
Процессоры Epyc на архитектуре Zen 4 будут поддерживать 12-канальную оперативную память DDR5
pOdOnOg
09:39
+
Трудности выживания в мире с зомби — в кинематографическом видеоролике Dying Light 2
Катерина Стец
09:38
Так в нее играть уже можно или нет?
Кооперативный боевик GTFO наконец-то выбрался из раннего доступа
ACIDSky
09:34
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcoding
Microsoft реализовала поддержку DX12 для H264 и H265
Игорь Исаков
09:34
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
Максим Лобков
09:34
Чтобы передать ток без потерь, нужно поднять напряжение. Напряжение несколько киловольт должно иметь огромную изоляцию. И ток, пущенный по проводам, отрицательно влияет на состав воды. Если они изобр...
Японский стартап PowerX построит корабли для транспортировки энергии от ветряных электростанций
Игорь Исаков
09:31
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
ENSardak
09:31
Сейчас глянул на цены Али-Экспресс этих CMP 50HX... Ну ни хрена они не демократичные... 110 тысяч за 55 мегахэшей, это дороговато... Вот у меня сейчас GIGABYTE GeForce RTX3070 AORUS Master купленная в...
Майнер рассказал о рабочем способе собрать ферму для добычи Эфира в 2 раза дешевле магазина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем