Как сообщает The Wall Street Journal, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на проходившем вчера мероприятии в Вашингтоне призвал критиков его деятельности судить о результативности проводимых реформ по итогам четырёх или пяти лет, а не нескольких месяцев.
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Как выразился сам Гелсингер, если давать оценку результатам его труда по итогам квартала, то он очевидным образом провалит миссию. Пять лет – вот адекватный срок, по результатам которого можно будет судить об эффективности деятельности главы компании. Даже за четыре года вернуть компанию на прежние рельсы он не сможет. При этом Гелсингер не исключает, что захочет оставаться в должности генерального директора от шести до восьми лет. По формальным критериям он уже будет подходить к пенсионному возрасту в марте 2026 года, но если позволит здоровье и сохранится мотивация, то он готов оставаться у руля Intel дольше нормативных сроков.