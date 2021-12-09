И только редкие счастливчики получат новинку старого поколения в этом году.

Появление на рынке видеокарт GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт памяти многие восприняли как примету смутного времени, из-за которого NVIDIA пришлось два года спустя после дебюта архитектуры Turing выводить на рынок новую модель зрелого поколения. Как отмечают представители PC Gamer, анонс этого необычного графического ресурса хоть и сопровождался выходом пресс-релизов, обзорами новинки поддержан не был.

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Источник изображения: ASUS, PC Gamer

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Заказать эту видеокарт тоже проблематично, как и купить из наличия. По словам знакомых с планами партнёров NVIDIA источников, поставки GeForce RTX 2060 в исполнении с 12 Гбайт памяти будут развёрнуты к концу декабря и будут увеличиваться в объёме на протяжении всего января.