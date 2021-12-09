Американский энтузиаст Splave воспользовался особенностями гибридной архитектуры процессоров Intel Alder Lake, чтобы отметиться в категории десятиядерных процессоров с моделью Core i5-12600KF, чья компоновка определяется схемой «6 + 4 ядра», где на долю производительных ядер серии P приходится большая часть ядер.
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Разогнав процессор до 6664 МГц, при помощи жидкого азота, автор эксперимента смог получить результат 32,579 кадров в секунду в тесте HWBot x265 4K, который позволил закрепиться на первом месте среди всех процессоров с десятью ядрами. В основе стенда лежала материнская плата ASRock Z690 Aqua OC.