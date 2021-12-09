Компания MSI запускает в России акцию «Новогодние подарки», вся суть которой на 100% отражена её названием. Производитель подарит до 7 500 рублей покупателям игрового аппаратного обеспечения до конца декабря.
Акция стартовала 1 декабря и продлится до 31 декабря. Получить подарки можно до 14 января 2022 года. Чтобы принять в ней участие, нужно приобрести игровые комплектующие и зарегистрировать их на специальной промо-странице на официальном сайте компании MSI в России.
После регистрации товара MSI отправит Steam-код на определённую сумму. Она зависит от приобретённого товара. Например, покупатели материнской платы MEG Z690 ACE получат максимальные 7 500 рублей, а новоиспечённым владельцам MEG Z690I UNIFY положено на 1 500 рублей меньше.
Помимо материнских плат на базе чипсета Z690 в акции принимают участие системы жидкостного охлаждения топового уровня линейки MSI CORELIQUID S, блоки питания MPG и корпуса MPG QUIETUDE 100S. Детальнее с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте MSI.
Кроме того, компания MSI подготовила подарки пользователям, готовым сделать обзоры продуктов MSI. Акция называется Shout Out for MSI. Также запущена бонусная программа MSI Reward Program за привлечение друзей.