Компания Baseus анонсировала устройство, которое должен иметь каждый автолюбитель в багажнике своего транспортного средства. Это портативный насос. Новинка называется Baseus Handheld Mini Inflator и доступна на AliExpress со скидкой 30%.
Модель отличается компактными габаритным размерами и небольшим весом, но это никак не сказывается на её ключевых технических характеристиках. Новинка оснащается высокоскоростным двигателем с частотой 18 000 оборотов в минуту. Индекс давления составляет 150 фунтов на квадратный дюйм.
В Baseus Handheld Mini Inflator установлены чип давления, экран LED и эффективная система охлаждения. Интеллектуальный чип способен определять текущее давление в шинах, выводя информацию на дисплей. Пользователь может установить желаемый уровень давления и запустить насос. Baseus Handheld Mini Inflator автоматически прекратит работу, как только давление в шинах достигнет заданного уровня.
Новинка поставляется с богатым набором разнообразных насадок. Поэтому с помощью Baseus Handheld Mini Inflator можно накачать практически всё, что угодно. Стандартными возможностями функциональность насоса не ограничена. Новинку также можно использовать и в качестве фонарика.
Baseus Handheld Mini Inflator продаётся на AliExpress с 30-процентной скидкой в честь старта продаж. Стоимость устройства составляет около 31 доллара вместо 44 долларов.