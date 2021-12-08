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Baseus Handheld Mini Inflator – портативный насос со скидкой 30% на AliExpress
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Компания Baseus анонсировала устройство, которое должен иметь каждый автолюбитель в багажнике своего транспортного средства. Это портативный насос. Новинка называется Baseus Handheld Mini Inflator и доступна на AliExpress со скидкой 30%.



Модель отличается компактными габаритным размерами и небольшим весом, но это никак не сказывается на её ключевых технических характеристиках. Новинка оснащается высокоскоростным двигателем с частотой 18 000 оборотов в минуту. Индекс давления составляет 150 фунтов на квадратный дюйм.

В Baseus Handheld Mini Inflator установлены чип давления, экран LED и эффективная система охлаждения. Интеллектуальный чип способен определять текущее давление в шинах, выводя информацию на дисплей. Пользователь может установить желаемый уровень давления и запустить насос. Baseus Handheld Mini Inflator автоматически прекратит работу, как только давление в шинах достигнет заданного уровня.

Новинка поставляется с богатым набором разнообразных насадок. Поэтому с помощью Baseus Handheld Mini Inflator можно накачать практически всё, что угодно. Стандартными возможностями функциональность насоса не ограничена. Новинку также можно использовать и в качестве фонарика.

Baseus Handheld Mini Inflator продаётся на AliExpress с 30-процентной скидкой в честь старта продаж. Стоимость устройства составляет около 31 доллара вместо 44 долларов.
#baseus
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