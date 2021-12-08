Компания Baseus выпускает автономное пусковое устройство серии Super Energy. Новинка называется Baseus Car Jump Starter. Она представляет собой ёмкий источник питания с универсальными характеристиками для подзарядки разряженного аккумулятора автомобиля или зарядки мобильных устройств в дороге.
Модель оборудована аккумуляторной батареей ёмкостью 20 000 мА*ч и способна выдавать пусковой ток 2000 А в пике. Новинку можно использоваться с дизельными и бензиновыми моторами. Подключение выполняется с помощью специального переходника и зажимов-крокодилов.
Baseus Car Jump Starter также можно использовать для того, чтобы восполнить заряд аккумуляторов в портативной технике, включая фотоаппараты, планшетные компьютеры и смартфоны. Для этого у него есть два порта USB Type-A и один симметричный разъём USB Type-C.
Пусковое устройство заключено в металлический кожух и может работать при экстремальной низкой температуре (до -60 градусов по Цельсию). Также новинка может похвастаться интегрированным фонариком. Стоимость Baseus Car Jump Starter снижена на 30% на площадке AliExpress и составляет 84 доллара вместо 120 долларов.