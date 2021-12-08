Ожидается, что сделка между AMD и разработчиком программируемых матриц Xilinx будет одобрена до конца года, и слово лишь осталось за китайскими антимонопольными органами. По информации MLex, они выдвинули условие, согласно которому AMD должна обеспечить бесперебойное снабжение местных клиентов Xilinx профильной продукцией после сделки по объединению компаний.
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AMD вполне по силам выполнить данное условие, а других препятствий к окончательному одобрению сделки не возникло, поэтому все формальности могут быть улажены до конца текущего месяца. Сумма сделки хоть и оценивается в $35 млрд, существенных затрат со стороны AMD не повлечёт, поскольку участники обменяются акциями на пропорциональную сумму. Капитализация AMD сейчас превышает $174 млрд, поэтому подобный обмен она себе может позволить без особых усилий.