Приоритет был отдан выпуску iPhone, но и он пострадал.

Руководство Apple уже признало, что во втором полугодии дефицит компонентов помешает компании выпустить необходимое количество планшетов и смартфонов, и упущенная прибыль будет измеряться миллиардами долларов США. По данным Nikkei Asian Review, в четвёртом квартале подрядчики Apple впервые за многие годы не занимались «штурмовщиной» в первую неделю октября, когда обеспечивается первая волна поставки новых моделей iPhone. В этом году речь не только не шла о вводе третьей рабочей смены, но и производство пришлось остановить на несколько дней из-за нехватки комплектующих.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Квартальные объёмы производства iPhone 13 в итоге сократились на 20% от плана, прежние модели iPhone выпускались в сокращённом на четверть количестве, а объёмы выпуска iPad вообще были урезаны на 50%. Как отмечает источник, по итогам года Apple сможет выпустить не более 85 млн смартфонов нового поколения, хотя изначально рассчитывала отгрузить примерно на 10 млн больше.