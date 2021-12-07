Видеокарте для этого даже не потребовалось усиленное охлаждение.

Американский энтузиаст с псевдонимом AKM, знакомым многим преимущественно по наименованию серии стрелкового оружия российского производства, на этой неделе отличился экспериментом, который позволил ему занять четвёртое место в общем зачёте 3DMark03 с результатом 394 991 балл.

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Источник изображения: HWBot, AKM

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Результат был достигнут с участием видеокарты GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX (KFA2), которая при помощи штатной системы воздушного охлаждения была разогнана до 2130/16000 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-12900K разгонялся под жидким азотом, частота 7.0 ГГц покорилась ему при активности только четырёх ядер и четырёх потоков. Вполне ожидаемо, что в модельном зачёте GeForce RTX 2080 Ti этот результат оказался лучшим. В основе тестовой системы лежала материнская плата ASRock Z690 Aqua OC на базе одноимённого чипсета Intel.