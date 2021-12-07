Двое из трёх были заменены.

В августе наследник бизнеса Samsung Electronics и вице-президент компании Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) был освобождён из мест лишения свободы, где провёл несколько месяцев по обвинению во взятках и манипуляциях с ценными бумагами, после чего управленческая активность внутри корейского конгломерата резко повысилась. Как отмечается в новом пресс-релизе на сайте Samsung Electronics, два из трёх действующих генеральных директоров компании уступили место свои преемникам. Ки Нам Ким (Ki Nam Kim), который до последнего времени курировал бизнес компании по разработке устройств, уступил свой пост Ки Хён Кюну (Kye-hyun Kyung), который до данного момента руководил подразделением Samsung Electro-Mechanics в должности президента компании. Теперь в его компетенции будет общее руководство полупроводниковым бизнесом Samsung Electronics.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Непосредственно Ки Нам Ким (на фото выше) вернётся к исполнению обязанностей главы исследовательского подразделения Samsung Advanced Institute of Technology, поскольку данной работой он уже занимался в период с 2010 по 2012 годы. Одновременно Чжон Хи Хан (Jong-Hee Han), который долгое время руководил бизнесом Samsung по выпуску дисплеев и телевизоров, повышен в должности до вице-председателя совета директоров и генерального директора компании. Под его началом будут объединены подразделения по выпуску мобильных устройств и бытовой техники, которые ранее обладали относительной самостоятельностью. Ряд руководителей Samsung рангом пониже тоже получили на этой неделе новые должности.