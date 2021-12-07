В августе наследник бизнеса Samsung Electronics и вице-президент компании Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) был освобождён из мест лишения свободы, где провёл несколько месяцев по обвинению во взятках и манипуляциях с ценными бумагами, после чего управленческая активность внутри корейского конгломерата резко повысилась. Как отмечается в новом пресс-релизе на сайте Samsung Electronics, два из трёх действующих генеральных директоров компании уступили место свои преемникам. Ки Нам Ким (Ki Nam Kim), который до последнего времени курировал бизнес компании по разработке устройств, уступил свой пост Ки Хён Кюну (Kye-hyun Kyung), который до данного момента руководил подразделением Samsung Electro-Mechanics в должности президента компании. Теперь в его компетенции будет общее руководство полупроводниковым бизнесом Samsung Electronics.
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Непосредственно Ки Нам Ким (на фото выше) вернётся к исполнению обязанностей главы исследовательского подразделения Samsung Advanced Institute of Technology, поскольку данной работой он уже занимался в период с 2010 по 2012 годы. Одновременно Чжон Хи Хан (Jong-Hee Han), который долгое время руководил бизнесом Samsung по выпуску дисплеев и телевизоров, повышен в должности до вице-председателя совета директоров и генерального директора компании. Под его началом будут объединены подразделения по выпуску мобильных устройств и бытовой техники, которые ранее обладали относительной самостоятельностью. Ряд руководителей Samsung рангом пониже тоже получили на этой неделе новые должности.