Долгое время считалось, что именно китайские антимонопольщики дольше всего будут тянуть с ответом по сделке NVIDIA и Arm, и в итоге запретят первой из компаний покупать вторую, но претензии к сделке появились и у регуляторов в США, поэтому мнение китайских чиновников перестало быть для исхода согласования решающим. Как отмечает Seeking Alpha, сделка AMD по покупке Xilinx подобных препятствий не встречает, и антимонопольные органы КНР вполне могут успеть одобрить её в декабре.
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Участники фондового рынка сообщают, что внутри этой китайской организации проводятся структурные реформы, призванные ускорить рассмотрение подобных сделок. Помимо сделки AMD и Xilinx, в декабре могут быть одобрены сделки между GlobalWafers и Siltronic, а также SK hynix и Intel. В последнем случае корейский производитель памяти купит профильные активы американского процессорного гиганта и предприятие в Китае.