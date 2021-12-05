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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GELID оценила свои крепления для LGA 1700 в 500 рублей
В продажу они поступят в середине декабря.
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Производители систем охлаждения исповедовали разный подход к обеспечению совместимости своих кулеров с материнскими платами, оснащёнными новым процессорным разъёмом LGA 1700. Компания GELID Solutions решила особо не изощряться, и просто предложила клиентам купить совместимые крепления за свой счёт в фирменном интернет-магазине.

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Источник изображения: GELID

Охладителям GELID Phantom и Phantom Black предназначается первый вариант креплений, он оценивается в 500 рублей без учёта доставки.

Источник изображения: GELID

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Второй вариант креплений предназначен для адаптации кулеров Glacier RGB и Glacier Black к материнским платам с разъёмом LGA 1700, он тоже оценивается в 500 рублей. Купить оба варианта креплений можно будет с середины декабря.

#охлаждение процессора #lga 1700 #gelid
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