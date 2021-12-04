Акции первой компании подешевели, но виноват не только фактор Arm.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Специалисты Citi и ранее оценивали вероятность успешного завершения сделки NVIDIA по поглощению Arm не более чем в 30%, а после поданного FTC иска с требованием блокировать сделку показатель и вовсе сократился до 5%. По мнению аналитиков, NVIDIA могла бы попытаться убедить антимонопольщиков в безопасности сделки для конкуренции на мировом рынке через жёсткое разделение функций проектирования и заключения контрактов с лицензиатами Arm, но этот путь тоже не гарантирует успеха.

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Источник изображения: Getty Images

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Аналитики Gartner вообще считают, что для пытающейся продать Arm японской корпорации SoftBank теперь разумной альтернативой сделке с NVIDIA может стать публичное размещение акций. Как финансовом самостоятельный разработчик, компания Arm не может демонстрировать ошеломляющих сумм выручки, и для многих инвесторов это является проблемой.