Специалисты Citi и ранее оценивали вероятность успешного завершения сделки NVIDIA по поглощению Arm не более чем в 30%, а после поданного FTC иска с требованием блокировать сделку показатель и вовсе сократился до 5%. По мнению аналитиков, NVIDIA могла бы попытаться убедить антимонопольщиков в безопасности сделки для конкуренции на мировом рынке через жёсткое разделение функций проектирования и заключения контрактов с лицензиатами Arm, но этот путь тоже не гарантирует успеха.
реклама
Аналитики Gartner вообще считают, что для пытающейся продать Arm японской корпорации SoftBank теперь разумной альтернативой сделке с NVIDIA может стать публичное размещение акций. Как финансовом самостоятельный разработчик, компания Arm не может демонстрировать ошеломляющих сумм выручки, и для многих инвесторов это является проблемой.