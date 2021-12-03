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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как отмечает CNBC, компания Tesla оказалась в числе тех импортёров сырья в США, которым предусмотренные предыдущим президентом страны повышенные таможенные пошлины кажутся в большей степени вредными для американской экономики, чем для китайской. Компания призывает власти США снизить ставку таможенных сборов по искусственному графиту.

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Источник изображения: Reuters

Дело в том, что компания Tesla для производства тяговых батарей на своём предприятии в США использует искусственный графит китайского происхождения, и ни одна другая страна в мире не может его поставлять в тех количествах и нужного качества, которые требуются крупнейшему производителю электромобилей в мире. По оценкам экспертов, применяемый для производства анодов графит для среднестатистического гибрида может весить до 10 кг на одну машину, а в случае с электромобилем его масса спокойно достигает 100 кг. Облагая этот материал по ставке 25%, американские власти существенно увеличивают затраты Tesla на производство тяговых батарей.

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К слову, на завышенные тарифы жалуется не только Tesla, схожие проблемы упоминает в своём обращении и корейская компания SK On, которая намеревается производить литиевые аккумуляторы на территории США совместно с Ford Motor. В целом, если учесть наличие у многих компаний планов развернуть массовое производство аккумуляторов в США в ближайшие пять лет, актуальность темы сложно оспаривать.