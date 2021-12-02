По данным Bank of America, в настоящее время инвестиционные фонды владеют примерно 26,5% капитала компании AMD, что является историческим максимумом. Всего институциональным инвесторам принадлежат более 69% акций этой компании.
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В случае с Intel ситуация иная. По сравнению с прошлым годом, доля инвестиционных фондов в капитале корпорации сократилась почти на четверть до 23,1%, и это минимальное значение за всю историю наблюдений. Впрочем, в целом институциональным инвесторам принадлежат 63,95% акций Intel. В любом случае, ценные бумаги AMD вызывают у крупных инвесторов больше доверия, чем акции Intel.
В ближайшее время, как ожидают аналитики Bank of America, компания AMD продолжит теснить Intel как в потребительском, так и на серверном рынке. Последней из компаний потребуется некоторое время, чтобы привести в порядок свой ассортимент продукции и мобилизовать собственные технологические возможности.