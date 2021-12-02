Среди процессоров с шестью ядрами, конечно же.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Инженерный образец процессора Intel Core i5-12600KF, доставшийся американскому энтузиасту Splave, прошёл ещё не все типовые испытания, чтобы забыть об этой модели и переключиться на другую. В тесте Cinebench R20 данному представителю семейства Alder Lake-S удалось набрать 8152 балла, что соответствует первому месту не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Как можно догадаться, в ходе испытания использовались ядра серии P, коих у процессора как раз шесть штук. Охлаждение жидким азотом позволило поднять частоту процессора до 6748 МГц, активность сохраняли шесть ядер и двенадцать потоков. Примечательно, что в общем зачёте этот результат попал на «красивое» 444-е место.