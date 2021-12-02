Инженерный образец процессора Intel Core i5-12600KF, доставшийся американскому энтузиасту Splave, прошёл ещё не все типовые испытания, чтобы забыть об этой модели и переключиться на другую. В тесте Cinebench R20 данному представителю семейства Alder Lake-S удалось набрать 8152 балла, что соответствует первому месту не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с шестью ядрами.
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Как можно догадаться, в ходе испытания использовались ядра серии P, коих у процессора как раз шесть штук. Охлаждение жидким азотом позволило поднять частоту процессора до 6748 МГц, активность сохраняли шесть ядер и двенадцать потоков. Примечательно, что в общем зачёте этот результат попал на «красивое» 444-е место.