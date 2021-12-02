Руководители Intel, AMD и NVIDIA при публичном обсуждении темы дефицита компонентов в своих прогнозах привыкли оперировать полугодиями в качестве единицы измерения времени, но возглавляющий Hewlett Packard Enterprise Антонио Нери (Antonio Neri), как отмечает CNBC, взял за точку отсчёта времена года. По его мнению, после лета следующего года отрасль достигнет более приятного состояния с точки зрения предложения и спроса на полупроводниковые изделия.
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К тому времени, как считает глава компании, начнут выдавать продукцию новые производственные линии, что существенно сократит дефицит комплектующих. Это не значит, что специализирующаяся на корпоративном сегменте рынка HPE сейчас беспомощно наблюдает за нехваткой компонентов. Поставщики компании разбросаны по всему миру, при необходимости она оперативно оптимизирует логистику и пытается заменить дефицитные комплектующие подходящими аналогами. Выручают компанию и долгосрочные контракты с подрядчиками, которые обретают популярность на фоне неопределённости с поставками в среднесрочной перспективе.