На технологической конференции Credit Suisse генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в ходе ответов на вопросы ведущего рассуждал о способности компании к реваншу с точки зрения восстановления утраченных позиций на рынке. Во-первых, он предпочёл использовать более выгодный для себя термин – по словам Гелсингера, Intel не уступила долю рынка AMD, а лишь одолжила её на время. В потребительском сегменте, как он утверждает, Intel начала возвращать себе утраченные позиции ещё до выхода на рынок процессоров семейства Alder Lake, а с их появлением процесс только ускорится.
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Во-вторых, в серверном сегменте экспансию AMD будет сдерживать ограниченность производственных возможностей подрядчиков этой компании, как считает глава Intel. Последняя из компаний долгое время тоже была ограничена в производственных мощностях на фоне возросшего спроса, но теперь взят курс на их расширение, и уже через пару лет у Intel в этом отношении появится важное конкурентное преимущество. Поколение процессоров Xeon семейства Ice Lake глава компании откровенно назвал проходным, а вот на Sapphire Rapids с учётом поддержки нового типа памяти и скоростных интерфейсов делается большая ставка.