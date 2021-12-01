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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i5-12600KF обновил рекорд Cinebench R20 на частоте 6.7 ГГц
Core i9-12900K при этом отличился в y-cruncher Pi-1b.
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Американский оверклокер Splave взялся за изучение возможностей имеющегося в его распоряжении инженерного образца Intel Core i5-12600KF. При помощи жидкого азота частота процессора была повышена до 6752 МГц с сохранением активности шести ядер и двенадцати потоков, чего хватило для достижения результата 8138 баллов в Cinebench R20. Ни один другой шестиядерный процессор до этого на подобное не был способен.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Попутно в тесте y-cruncher Pi-1b испытывался серийный процессор Intel Core i9-12900K, который на частоте 6656 МГц сохранил активность восьми ядер и шестнадцати потоков, выполнив расчёт за 17,147 секунды. Среди моделей с восемью ядрами он тоже оказался лучшим, как и среди прочих процессоров данного наименования.

#экстремальный разгон #alder lake #core i9-12900k #cinebench r20 #core i5-12600kf
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