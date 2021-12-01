Core i9-12900K при этом отличился в y-cruncher Pi-1b.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Американский оверклокер Splave взялся за изучение возможностей имеющегося в его распоряжении инженерного образца Intel Core i5-12600KF. При помощи жидкого азота частота процессора была повышена до 6752 МГц с сохранением активности шести ядер и двенадцати потоков, чего хватило для достижения результата 8138 баллов в Cinebench R20. Ни один другой шестиядерный процессор до этого на подобное не был способен.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Попутно в тесте y-cruncher Pi-1b испытывался серийный процессор Intel Core i9-12900K, который на частоте 6656 МГц сохранил активность восьми ядер и шестнадцати потоков, выполнив расчёт за 17,147 секунды. Среди моделей с восемью ядрами он тоже оказался лучшим, как и среди прочих процессоров данного наименования.