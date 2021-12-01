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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA рассчитывает на улучшение ситуации с доступностью видеокарт через год
А пока продолжает прилагать усилия к её изменению.
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На мероприятии Credit Suisse финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress) спросили о новой тенденции, согласно которой NVIDIA предоплачивает на квартал вперёд выпуск графических процессоров по её заказу. Суммы могут превышать $1,7 млрд каждые три месяца, поэтому определённых ресурсов со стороны NVIDIA потребуют.

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Источник изображения: NVIDIA

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Руководство компании традиционно отказывается делать долгосрочные прогнозы, но в отношении ситуации с поставками видеокарт взяло на себя смелость признать, что во второй половине следующего года прилагаемые усилия по увеличению объёмов поставок чипов должны себя оправдать. По крайней мере, NVIDIA намеревается с этой точки зрения выглядеть выигрышно на фоне прочих участников рынка.

#nvidia #аналитика #финансы #видеокарты #дефицит #дефицит видеокарт
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