Геймеры продолжают оставаться надеждой и опорой компании.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Интересы NVIDIA на мероприятии Credit Suisse представляла финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), которая была рада прервать череду заочных сессий общения с аналитиками и встретиться с ними лично. Организаторы мероприятия попытались вытянуть из представителя компании признание в высокой степени влияния активности майнеров на темпы роста выручки, но от прямого обсуждения темы Колетт Кресс дипломатично ушла в сторону.

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Источник изображения: Pixabay

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По её словам, высокие темпы роста выручки NVIDIA в последние пару лет обусловлены как увеличением средней цены реализации, так и ростом объёмов поставок. Клиентами компании становятся новые потребители – не только среди геймеров, но и среди создателей контента. Любители игр при смене поколения видеокарт предпочитают переходить на более производительное и дорогое графическое решение, поэтому растёт средняя цена реализации. Как достоверно вычислить долю доставшихся майнерам видеокарт, представительница компании по-прежнему не знает. По её словам, никто не в состоянии сделать это.