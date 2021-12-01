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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD считает, что пик спроса на игровые консоли придётся на 2023 год
И в следующем году спрос продолжит расти.
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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) на мероприятии Credit Suisse коснулась и темы игровых консолей Sony и Microsoft, которые в новом поколении дебютировали ещё в прошлом году, но найти их в продаже по адекватным ценам до сих пор затруднительно. Глава AMD при этом поправила ведущего, который пожаловался на невозможность купить эти игровые консоли. Лиза Су пояснила, что потребители могут найти эти консоли в продаже, но не желают платить столько, сколько сейчас за них просят.

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Источник изображения: Microsoft

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Из уст главы AMD прозвучали и традиционные заверения в приложении компанией максимума усилий по увеличению объёмов поставок профильных компонентов для игровых консолей. Спрос при этом всё равно превышает предложение, и Лиза Су убеждена, что он продолжит расти в 2022 году. Поскольку интерес к консолям обычно снижается на четвёртом году их жизненного цикла, то в случае с нынешним поколением это случится не ранее 2023 года, как резюмировала глава AMD. Тезис о сохранении предпосылок к росту спроса в 2022 году справедлив и в отношении рынка ПК, как добавила Лиза Су.

#microsoft #sony #playstation 5 #игровые консоли #microsoft xbox series x
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