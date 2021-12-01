Лиза Су (Lisa Su) на технологической конференции Credit Suisse отвечала на разные вопросы, и один из них касался планов компании по использованию многокристальной компоновки в сегменте графических процессоров – как известно, в серверном сегменте ускорители Instinct MI200 её уже примерили.
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Глава AMD хоть и не стала прямо комментировать возможность использования чиплетов при проектировании игровых видеокарт, заявила, что «архитектура с использованием чиплетов станет ключевым элементом планов AMD в сегменте графических процессоров». Более того, Лиза Су убеждена, что все игроки рынка не смогут обходиться без подобных компоновочных решений, поскольку иначе сохранить темпы развития отрасли в соответствии с так называемым «законом Мура» просто будет невозможно. Собственная архитектура AMD с использованием чиплетов будет только совершенствоваться, как заверила глава компании.