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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
О новинках 2022 года AMD расскажет на CES в январе
Возможно, среди них будут и игровые видеокарты.
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Выступление генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) на технологической конференции Credit Suisse позволило убедиться, что руководство компании уверено в способности не только увеличивать объёмы производства продукции в следующем году, но и укреплять рыночные позиции – то есть, увеличивать собственную долю рынка во многих занимаемых сегментах.

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Источник изображения: AMD

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По традиции, Лиза Су выразила уверенность в конкурентоспособности собственных решений, запланированных к выходу на рынок в 2022 года, а также пообещала подробнее рассказать о ближайших планах компании на мероприятии CES, которое пройдёт в начале января. Другими словами, о новинках компании мы узнаем почти через месяц! Впрочем, о планах в части игровой графики на мероприятии Credit Suisse глава AMD отдельно говорить отказалась, выразив лишь воодушевление по поводу перспектив поколения продуктов с архитектурой RDNA 3.

#amd #роадмап #лиза су #zen 4 #rdna 3 #ces 2022
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10:40
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Evgeniy Som
10:40
А что ты всю жизнь просидел в своем мусоранске и не куда не вылазил? Например даже на речку, ведь это уже мини путешествие или в лес на шашлыки? сочувствую твоему бессмысленному проживанию?
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Максим Ширшов
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------------------------- Почему собрать майнинг ферму на трех RTX 3090 за миллион рублей – это разумно и выгодно ------------------------- Чуть чаем не поперхнулся ... ))))
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NONsens
10:39
Ubisoft Kiev велике дякую за фаркраї
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bambino_pukanov
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шешенбек, а что, фотку коробки от 3060 с надписью "игрунам сосать" - уже не закинешь?
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Manager
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Судя по окружающей действительности, насчёт ремонта (уюта, дизайна) у нас многие так думают. И пока это так, в будущем нас действительно может ждать что-то подобное изображённому на картинке:
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
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Xrona666
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