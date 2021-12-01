Возможно, среди них будут и игровые видеокарты.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Выступление генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) на технологической конференции Credit Suisse позволило убедиться, что руководство компании уверено в способности не только увеличивать объёмы производства продукции в следующем году, но и укреплять рыночные позиции – то есть, увеличивать собственную долю рынка во многих занимаемых сегментах.

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Источник изображения: AMD

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По традиции, Лиза Су выразила уверенность в конкурентоспособности собственных решений, запланированных к выходу на рынок в 2022 года, а также пообещала подробнее рассказать о ближайших планах компании на мероприятии CES, которое пройдёт в начале января. Другими словами, о новинках компании мы узнаем почти через месяц! Впрочем, о планах в части игровой графики на мероприятии Credit Suisse глава AMD отдельно говорить отказалась, выразив лишь воодушевление по поводу перспектив поколения продуктов с архитектурой RDNA 3.