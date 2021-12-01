И рынок криптовалют уже не тот, что был ранее.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Настоящим подарком всем ценителям талантов AMD стало выступление генерального директора Лизы Су (Lisa Su) на технологической конференции Credit Suisse. Когда речь зашла о ситуации на рынке графических решений, она заявила, что компания на протяжении последних двух кварталов заметно увеличивает объёмы поставок графических процессоров.

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Источник изображения: AMD

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Любителям игр видеокарт всё равно не хватает, как признаёт глава компании, но она подчёркивает, что сейчас рынок криптовалют уже не тот, что был несколько лет назад. Данный фактор не оказывает существенного влияния на профильный бизнес AMD, по глубокому убеждению руководства компании. Все усилия направлены на то, чтобы снабжать видеокартами любителей игр, а все остальные сегменты обслуживаются по остаточному принципу.