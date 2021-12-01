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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD утверждает, что обслуживает интересы майнеров по остаточному принципу
И рынок криптовалют уже не тот, что был ранее.
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Настоящим подарком всем ценителям талантов AMD стало выступление генерального директора Лизы Су (Lisa Su) на технологической конференции Credit Suisse. Когда речь зашла о ситуации на рынке графических решений, она заявила, что компания на протяжении последних двух кварталов заметно увеличивает объёмы поставок графических процессоров.

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Источник изображения: AMD

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Любителям игр видеокарт всё равно не хватает, как признаёт глава компании, но она подчёркивает, что сейчас рынок криптовалют уже не тот, что был несколько лет назад. Данный фактор не оказывает существенного влияния на профильный бизнес AMD, по глубокому убеждению руководства компании. Все усилия направлены на то, чтобы снабжать видеокартами любителей игр, а все остальные сегменты обслуживаются по остаточному принципу.

#amd #видеокарты #майнинг #криптовалюта #rdna 2 #radeon rx 6000 #лиза су
5
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Dmitriy54
10:41
Дело не в майнерах - дело в перекупах. Посмотрите авито - там всё забито картами и у каждого на руках десятки/сотни. Если бы в ДНС было такое количество на остатках - мы бы видели рекомендованные цены...
AMD утверждает, что обслуживает интересы майнеров по остаточному принципу
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