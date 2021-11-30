Издание Nikkei Asian Review выяснило, что по состоянию на конец сентября товарные запасы пяти крупнейших поставщиков автомобильных полупроводниковых компонентов впервые с начала года выросли, пусть и на 0,7% в среднем. Это позволяет робко надеяться на улучшение ситуации с доступностью автомобилей хотя бы через несколько месяцев, а также со снижением влияния этой проблемы на смежные отрасли.
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Не секрет, что из-за нехватки простых и дешёвых электронных компонентов в этом году страдал не только автопром, но и производители ноутбуков. Если в ближайшие месяцы ситуация в автомобильной промышленности начнёт улучшаться, то облегчение почувствуют и потребители прочих видов продукции. Эксперты считают, что на доступности автомобилей у дилеров увеличение объёмов поставок профильных компонентов успеет сказаться не ранее весны следующего года.