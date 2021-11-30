Дефицит скоро ослабнет?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издание Nikkei Asian Review выяснило, что по состоянию на конец сентября товарные запасы пяти крупнейших поставщиков автомобильных полупроводниковых компонентов впервые с начала года выросли, пусть и на 0,7% в среднем. Это позволяет робко надеяться на улучшение ситуации с доступностью автомобилей хотя бы через несколько месяцев, а также со снижением влияния этой проблемы на смежные отрасли.

реклама

Источник изображения: Renesas

анонсы и реклама Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Не секрет, что из-за нехватки простых и дешёвых электронных компонентов в этом году страдал не только автопром, но и производители ноутбуков. Если в ближайшие месяцы ситуация в автомобильной промышленности начнёт улучшаться, то облегчение почувствуют и потребители прочих видов продукции. Эксперты считают, что на доступности автомобилей у дилеров увеличение объёмов поставок профильных компонентов успеет сказаться не ранее весны следующего года.