Снова вместе, снова рядом.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Тщательно скрываемая от англоязычных посетителей информация ресурса DigiTimes дублируется на китайской версии сайта, доступ к которой имеют некоторые местные активисты, поэтому свежая новость о планах TSMC по выпуску графических решений NVIDIA следующего поколения обретает в их изложении конкретный и лаконичный вид.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

По данным второисточника, в следующем году NVIDIA обновит не только серверные графические процессоры, которые получат архитектуру Hopper и будут выпускаться по 5-нм технологии на предприятиях TSMC, но и выпустит игровые графические решения семейства GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace, которые тоже будут производиться по 5-нм технологии в исполнении TSMC. Они получат конструктивное исполнение FC-BGA, а серверные сородичи будут использовать более сложную компоновку CoWoS.

анонсы и реклама Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Напомним, в нынешнем поколении TSMC отвечает за выпуск 7-нм серверных графических процессоров с архитектурой Ampere, а игровое семейство GeForce RTX 30 выпускается компанией Samsung по 8-нм технологии.