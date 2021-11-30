Тщательно скрываемая от англоязычных посетителей информация ресурса DigiTimes дублируется на китайской версии сайта, доступ к которой имеют некоторые местные активисты, поэтому свежая новость о планах TSMC по выпуску графических решений NVIDIA следующего поколения обретает в их изложении конкретный и лаконичный вид.
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По данным второисточника, в следующем году NVIDIA обновит не только серверные графические процессоры, которые получат архитектуру Hopper и будут выпускаться по 5-нм технологии на предприятиях TSMC, но и выпустит игровые графические решения семейства GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace, которые тоже будут производиться по 5-нм технологии в исполнении TSMC. Они получат конструктивное исполнение FC-BGA, а серверные сородичи будут использовать более сложную компоновку CoWoS.
Напомним, в нынешнем поколении TSMC отвечает за выпуск 7-нм серверных графических процессоров с архитектурой Ampere, а игровое семейство GeForce RTX 30 выпускается компанией Samsung по 8-нм технологии.