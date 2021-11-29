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Новости Hardware mpanasovsky
Palit представила в России видеокарту GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP c изменяющимся цветом корпуса
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Тайваньский гигант Palit представил в России графический ускоритель GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP. Новинка отличается не только высокой производительностью, но и интересным дизайном. Главной фишкой видеокарты является изменяющийся цвет корпуса в зависимости от угла обзора.



GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP в исполнении компании Palit отличается индивидуальными красками и предлагается в металлическом глянцевом окрасе Cosmic Latte. Это цветовое исполнение сочетается с рядом корпусов персональных компьютеров, а настоящая магия видна, если смотреть на видеокарту под разными углами.



В зависимости от угла обзора и условий освещения цвет корпуса видеокарты может меняться. Помимо Cosmic Latte пользователи могут видеть ещё три расцветки: Chameleon Green, Electric Blue и Ultra Violet.



Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP оборудована высокоэффективной системой активного охлаждения. Она представлена сразу тремя вентиляторами, которые не дают GPU перегреваться даже при больших нагрузках.



Также стоит отметить увеличенную площадь теплоотвода. При низкой нагрузке на ускоритель вентиляторы автоматически прекращают вращение, снижая до минимума уровень шума.
#palit #geforce rtx 3060 ti
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