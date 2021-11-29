Видеокарта при этом ограничивалась воздушным охлаждением.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Классический по нынешним меркам бенчмарк 3DMark2001 SE в наши дни привлекает не так уж много внимания энтузиастов, но венгерский оверклокер Achill3us умудрился в одной системе объединить видеокарту NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и центральный процессор Intel Core i9-11900KF. Последний хоть и относится к не самому современному семейству Rocket Lake-S, взбодрить такую конфигурацию с точки зрения быстродействия вполне способен.

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Источник изображения: HWBot, Achill3us

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Под жидким азотом процессор разогнался до 6830 МГц, при этом активность сохранили три ядра и три потока, а вот видеокарта GeForce GTX 980 Ti вообще довольствовалась воздушной системой охлаждения и частотами 1303/7496 МГц. Этого хватило, чтобы набрать в тесте 226 752 балла и занять второе место в общем зачёте.