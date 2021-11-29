При помощи водоблоков и процессора Intel Core i9-12900K.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Появление на арене экстремального разгона процессоров Intel семейства Alder Lake-S упростило жизнь тем энтузиастам, которые жидкий азот в своих экспериментах не используют, ограничиваясь водоблоками. Французский оверклокер Jimshown, например, до третьего места в 3DMark Fire Strike Extreme добрался, объединив в одной системе видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT и центральный процессор Intel Core i9-12900K.

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Источник изображения: HWBot, Jimshown

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Оба ключевых компонента охлаждались водоблоками, частоты видеокарты при этом удалось повысить до 3070/17200 МГц, а центральный процессор смог работать на частоте 5530 МГц при активности всех 16 ядер (8 + 8) и 24 потоков. Полученных в тесте 36 372 баллов хватило, чтобы занять третье место в 3DMark Fire Strike Extreme среди всех систем с одиночной видеокартой.