Американский оверклокер Splave не стал откладывать реванш в долгий ящик, а потому обновил рекорд Cinebench R20 среди процессоров с 12 ядрами уже к утру, использовав инженерный образец процессора Core i7-12700KF. Его частоту при помощи жидкого азота американцу удалось поднять до 6464 МГц при активности 12 ядер (8 + 4) и 20 потоков.
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Автор эксперимента традиционно использовал материнскую плату ASRock Z690 Aqua OC, отличительной особенностью которой является интегрированный в штатную систему охлаждения водоблок для центрального процессора. Впрочем, в данном случае он по понятным причинам был демонтирован, а вот дополнительная гидроизоляция электронных компонентов в рамках эксперимента с жидким азотом оказалась кстати.
Набрав 12 320 баллов в Cinebench R20, данный экземпляр процессора Core i7-12700KF стал лучшим среди себе подобных и всех моделей с 12 ядрами. В общем зачёте достижение соответствует 146-му месту, что для выборки из 1503 записей тоже не так уж плохо.