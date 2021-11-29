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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i7-12700KF обновил вчерашний рекорд Cinebench R20 на частоте 6464 МГц
Спустя несколько часов после предыдущего случая.
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Американский оверклокер Splave не стал откладывать реванш в долгий ящик, а потому обновил рекорд Cinebench R20 среди процессоров с 12 ядрами уже к утру, использовав инженерный образец процессора Core i7-12700KF. Его частоту при помощи жидкого азота американцу удалось поднять до 6464 МГц при активности 12 ядер (8 + 4) и 20 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

Автор эксперимента традиционно использовал материнскую плату ASRock Z690 Aqua OC, отличительной особенностью которой является интегрированный в штатную систему охлаждения водоблок для центрального процессора. Впрочем, в данном случае он по понятным причинам был демонтирован, а вот дополнительная гидроизоляция электронных компонентов в рамках эксперимента с жидким азотом оказалась кстати.

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Набрав 12 320 баллов в Cinebench R20, данный экземпляр процессора Core i7-12700KF стал лучшим среди себе подобных и всех моделей с 12 ядрами. В общем зачёте достижение соответствует 146-му месту, что для выборки из 1503 записей тоже не так уж плохо.

#экстремальный разгон #alder lake-s #cinebench r20 #core i7-12700k
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