Перьевой ввод теперь предусмотрен в серии Galaxy Ultra, а на роль флагманов претендуют модели с гибким дисплеем.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Корейское издание ET News утверждает, что слухам о намерениях Samsung Electronics отказаться от развития семейства смартфонов Galaxy Note суждено сбыться в самое ближайшее время. Со следующего года новые модели в семействе появляться не будут, а в этом году Samsung даже может изъять из продажи остатки невостребованных смартфонов данной серии. Смартфоны Galaxy Note 20 были выпущены тиражом около 3,2 млн экземпляров.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Модель Galaxy S21 Ultra получила поддержку перьевого ввода и соответствующего фирменного аксессуара, а на роль флагманов отныне будут претендовать модели смартфонов с гибкими дисплеями. В следующем году, например, будет выпущено не менее 13 млн смартфонов серии Galaxy Z, а семейство Galaxy Note станет достоянием истории. В 2019 году было продано почти 12,7 млн смартфонов данной серии, в прошлом году объёмы продаж не превысили 9,7 млн штук. Компания вынуждена оптимизировать ассортимент предложений, отдавая приоритет моделям с гибким дисплеем, которые приносят больше прибыли.