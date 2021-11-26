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Doogee представит смартфон с двумя дисплеями
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Компания Doogee представит новый смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, который сможет похвастаться двумя экранами. Модель выйдет в рамках серии V и будет называться Doogee V20 5G.



Грядущая новинка станет преемницей смартфона Doogee V10, который разошёлся тиражом 10 000 штук спустя два месяца после старта продаж. В модели нового поколения будет несколько улучшений, более ёмкую аккумуляторную батарею, продвинутые камеры, быструю зарядку и сенсор для измерения температуры.

Doogee V20 5G получит дисплей на базе активной матрицы на органических светодиодах формата 2K. Диагональ панели AMOLED составит 6,43 дюйма. Экран сможет отображать 16,7 млн цветов. Также отметим соотношение сторон 20 к 9, коэффициент контрастности 80 000 к 1 и плотность точек 409 пикселей на дюйм.



Главная фишка грядущего защищённого смартфона – наличие дополнительного дисплея диагональю 1,05 дюйма. Он будет установлен на тыльной стороне, справа от основной камеры. На него можно будет выводить уведомления, время и информацию о входящих звонках. Кроме того, пользователь получит возможность управлять воспроизведением музыки.



Корпус Doogee V20 5G обзаведётся защитой от воды и пыли класса IP69K / IP68. Также модель не будет бояться падений, грязи и экстремальных температур за счёт защиты по стандарту MIL-STD-810G. Больше информации о грядущем смартфоне вы можете найти на официальном сайте китайской компании.
#doogee
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