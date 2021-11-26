Праздничные дни в США серьёзно сократят количество информационных поводов, пригодных для монетизации, но издание Nikkei Asian Review продолжает снабжать весь мир новостями с азиатского направления. По данным тайваньских органов статистики, текущий год остров завершит увеличением выручки от реализации полупроводниковых компонентов на 25,9% до $147 млрд.
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В следующем году выручка тайваньских производителей может увеличиться ещё на 10%, преимущественно за счёт реализации компонентов, выпущенных с использованием передовых техпроцессов. Власти острова прилагают усилия к укреплению хозяйственных связей с японскими поставщиками химикатов и литографического оборудования, поскольку от них зависит способность тайваньских производителей чипов нарастить объёмы выпуска продукции. В следующем году развитие отрасли может ограничиваться количеством доступных кремниевых пластин, как считают японские аналитики.