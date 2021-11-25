Компания AMD, как мы уже отмечали сегодня, решила обновить презентацию для инвесторов, размещаемую в профильном разделе своего сайта. Один из слайдов рассказывает об инновациях в сфере компоновки и упаковки одноимённых процессоров, и технология 3D V-Cache на нём прописалась рядом с 2021 годом.
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Между тем известно, что и серверные процессоры Milan-X, и модернизированные процессоры Ryzen в исполнении Socket AM4 с дополнительной кеш-памятью, появятся только в первой половине 2022 года. По сути, AMD подчёркивает, что представила саму технологию 3D V-Cache ещё летом 2021 года на мероприятии Computex. Данное несоответствие не должно смущать изучающих материалы данной презентации читателей.