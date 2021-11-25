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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
OUKITEL RT1 – первый в мире защищённый планшет с 4G и аккумулятором на 10 000 мАч оценён в $199.99
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На рынке существует несколько различных категорий планшетов. В каждой из них есть лидеры и аутсайдеры, а значит покупатель всегда может выбирать, исходя из критериев необходимости или количества денег в кошельке. По мнению представителей OUKITEL, не обязательно идти на компромисс, ведь сегодня начались продажи абсолютно нового устройства RT1 Rugged.



В первую очередь аппарат может порадовать тех, кому нужен неубиваемый планшет. Здесь вам и водонепроницаемость по стандарту IP68, и защита от пыли в соответствии со строгими нормами IP69K. RT1 Rugged не боится падений и с лёгкостью переживёт, если вы уроните его из рук на лестничной клетке. Скорее всего, он прокатится по ступенькам вниз, где и будет ждать своего владельца в полном порядке. Эти качества будут кстати как для работающих в сложных условиях пользователей, так и для родителей, уставших покупать планшеты своим детям.



Современный планшет – это не только прочный корпус, похожий на кирпич. Скорее – это многофункциональный инструмент, способный решать самые различные проблемы. Понимая это, специалисты OUKITEL оснастили RT1 Rugged скоростным модемом 4G, способным обеспечить высокую скорость передачи данных по беспроводной связи. Всё это работает благодаря мощному 4-ядерному процессору MT8768WA, обладающему отличной производительностью как в играх, так и повседневных задачах. Планшет получил 4 Гб оперативной памяти и накопитель на 64 Гб с возможностью увеличения объёма за счёт карт памяти до 128 Гб. Есть поддержка двух SIM-карт, каждая из которых может работать в мобильных сетях четвёртого поколения.



Любителей природы, поездок и тех, кто просто забывает заряжать свои гаджеты порадует аккумулятор ёмкостью в 10 000 мАч. По данным OUKITEL, его хватит на 300+ часов сёрфинга, что позволит оставаться на связи после нескольких дней изнурительного похода по незнакомой местности, когда все остальные электронные устройства уже давно потеряют заряд. Приятно удивит функция быстрой зарядки, а значит не придётся сидеть у розетки часами, наблюдая как медленно наполняется батарея на 10 000 мАч.



Чёрная пятница – это лучшее время для сюрпризов, поэтому OUKITEL решил порадовать ещё и любителей селфи, ведь в планшете установлены две 16 Мп камеры, по одной на фронтальной и тыльной стороне. Это открывает огромные возможности для общения, ведь обычно в планшетах ставят примитивную 5-Мп селфи-камеру. RT1 Rugged получил дисплей размером 10.1 дюйм с разрешением 1920х1200р и соотношением сторон 16:10. На таком экране картинка кажется живой, что расширяет сценарии использования планшета, ведь он с лёгкостью может стать как мультимедийным центром, так и рабочим инструментом в руках профессионала.



Продажи OUKITEL RT1 стартуют 25 ноября, а цена составит всего 199.99 доллара. Распродажа продлится до 29 ноября, а количество товаров ограничено. Если вы успели заранее добавить планшет в корзину, то имеете право на дополнительную скидку.

Купить OUKITEL RT1

#oukitel
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