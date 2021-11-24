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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По мнению руководства HP Inc, дефицит компонентов сохранится до весны следующего года
Спрос будет высоким со стороны корпоративных клиентов.
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Судя по статистике за прошедший квартал, компания HP Inc. была больше подвержена влиянию дефицита компонентов, чем конкурирующая Dell. Во всяком случае, первой пришлось преимущественно снижать количество поставляемой продукции, и только рост средних цен позволил продемонстрировать увеличение выручки. В интервью ресурсу Barron’s генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) признался, что минувший квартал компания завершила с более крупным количеством заказов на поставку персональных компьютеров и устройств печати, чем обычно. Выполнить их своевременно она не смогла из-за нехватки комплектующих.

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Источник изображения: Pixabay

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В следующем фискальном году, который в календаре HP Inc. завершится в октябре 2022 года, компания рассчитывает наблюдать высокий спрос на персональные компьютеры и устройства печати, особенно со стороны корпоративных клиентов. С дефицитом компонентов придётся мириться ещё как минимум полгода, хотя не факт, что этим дело ограничится.

#аналитика #полупроводники #ноутбуки #дефицит #hp inc. #принтеры
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