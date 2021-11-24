Спрос будет высоким со стороны корпоративных клиентов.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Судя по статистике за прошедший квартал, компания HP Inc. была больше подвержена влиянию дефицита компонентов, чем конкурирующая Dell. Во всяком случае, первой пришлось преимущественно снижать количество поставляемой продукции, и только рост средних цен позволил продемонстрировать увеличение выручки. В интервью ресурсу Barron’s генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) признался, что минувший квартал компания завершила с более крупным количеством заказов на поставку персональных компьютеров и устройств печати, чем обычно. Выполнить их своевременно она не смогла из-за нехватки комплектующих.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

В следующем фискальном году, который в календаре HP Inc. завершится в октябре 2022 года, компания рассчитывает наблюдать высокий спрос на персональные компьютеры и устройства печати, особенно со стороны корпоративных клиентов. С дефицитом компонентов придётся мириться ещё как минимум полгода, хотя не факт, что этим дело ограничится.