Судя по статистике за прошедший квартал, компания HP Inc. была больше подвержена влиянию дефицита компонентов, чем конкурирующая Dell. Во всяком случае, первой пришлось преимущественно снижать количество поставляемой продукции, и только рост средних цен позволил продемонстрировать увеличение выручки. В интервью ресурсу Barron’s генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) признался, что минувший квартал компания завершила с более крупным количеством заказов на поставку персональных компьютеров и устройств печати, чем обычно. Выполнить их своевременно она не смогла из-за нехватки комплектующих.
реклама
В следующем фискальном году, который в календаре HP Inc. завершится в октябре 2022 года, компания рассчитывает наблюдать высокий спрос на персональные компьютеры и устройства печати, особенно со стороны корпоративных клиентов. С дефицитом компонентов придётся мириться ещё как минимум полгода, хотя не факт, что этим дело ограничится.