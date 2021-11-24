Они выйдут только в следующем году.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ноябрьская презентация AMD дала понять, что процессоры EPYC с архитектурой Zen 4 получат от 96 до 128 вычислительных ядер. Они появятся в следующем году и будут выпускаться по 5-нм технологии. Теперь ресурс Phoronix отмечает, что поддержку процессоров AMD нового поколения с увеличенным с 8 до 12 штук количеством ядерных комплексов уже внедряет операционная система Linux.

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Источник изображения: AMD

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Непосредственно о количестве ядер в одном процессоре это изменение не говорит, поскольку для определения этой величины нужно знать, сколько ядер находится в каждом комплексе CCD. Впрочем, ориентируясь на изменения для серверных процессоров с переходом на Zen 4, можно предположить, что процессоры Ryzen Threadripper очередного поколения могут получить до 96 ядер.