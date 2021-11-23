Высокий спрос на полупроводниковые компоненты заставил производителей задуматься о расширении мощностей, поэтому поставщики профильного оборудования столкнулись с увеличением выручки. Как отмечает DigiTimes, выручка американских производителей оборудования в октябре последовательно выросла на 0,6% до $3,74 млрд.
реклама
В годовом сравнении прирост оказался существенно выше, достигнув 41,3%. В октябре прошлого года американские поставщики оборудования для производства полупроводниковых компонентов выручили всего $2,65 млрд. Многие из них лишились в результате американских санкций выхода на китайский рынок, но подобные темпы роста спроса позволяют компенсировать это за счёт других направлений.