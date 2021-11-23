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Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Высокий спрос на полупроводниковые компоненты заставил производителей задуматься о расширении мощностей, поэтому поставщики профильного оборудования столкнулись с увеличением выручки. Как отмечает DigiTimes, выручка американских производителей оборудования в октябре последовательно выросла на 0,6% до $3,74 млрд.

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Источник изображения: TSMC

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В годовом сравнении прирост оказался существенно выше, достигнув 41,3%. В октябре прошлого года американские поставщики оборудования для производства полупроводниковых компонентов выручили всего $2,65 млрд. Многие из них лишились в результате американских санкций выхода на китайский рынок, но подобные темпы роста спроса позволяют компенсировать это за счёт других направлений.