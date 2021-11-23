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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Через три года NVIDIA будет 65% электроэнергии получать из возобновляемых источников
И графические процессоры эффективнее использовать в системах ИИ, чем центральные.
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Редкая презентация для инвесторов в наши дни обходится без описания принципов ведения бизнеса, соответствующим концепции ESG, поэтому компания NVIDIA уделила этому вопросу отдельный слайд. Она подчеркнула, что оказалась лучшей компанией полупроводниковой отрасли по взаимоотношениям между работодателем и сотрудниками по версии Forbes, а также попала в сотню лучших компаний для трудоустройства по версии Fortune.

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Источник изображения: NVIDIA

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Переходя к вопросу энергосбережения, NVIDIA не забыла напомнить, что графические процессоры этой марки в 42 раза эффективнее центральных при ускорении расчётов, связанных с искусственным интеллектом. К 2024 календарному году (2025-му фискальному) компания доведёт долю электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, до 65% в общем объёме. К потребителям электроэнергии относятся не только офисные здания компании, но и центры обработки данных.

#nvidia #geforce #экология #возобновляемая энергетика
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