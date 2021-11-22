Около десяти лет назад компания Intel экспериментировала с активацией различных функций на уже проданных процессорах за отдельную плату, но всё ограничивалось потребительским сегментом. Теперь она готова реализовать аналогичный принцип в корпоративном, для чего последовательно реализует его в драйверах для операционной системы Linux. Судя по всему, функция Software Defined Silicon будет работать в серверах и рабочих станциях на базе современных процессоров Intel Xeon.
реклама
Какие функции можно будет активировать за доплату, пока понять сложно, поскольку на этом этапе формируется лишь необходимая инфраструктура. В серверном сегменте у этой инициативы есть некоторые шансы на успех, поскольку не всем предприятиям нужны определённые расширения процессоров Intel, а вот сэкономить за счёт их отсутствия они бы не отказались.