Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Появилась дополнительная информация о характеристиках AMD Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400
Частоты пока не определены.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus вопреки росту крипты
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

У ресурса VideoCardz появилась возможность проверить информацию о видеокартах Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400 по своим каналам, и он выяснил, что обе видеокарты выйдут в первом квартале следующего года, хотя Radeon RX 6500 XT появится раньше более доступного собрата.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

Старшей видеокарте первоисточник также приписывает наличие 1024 потоковых процессоров с 16 Мбайт памяти Infinity Cache и 16 блоков ускорения трассировки лучей. Видеокарта с 4 Гбайт памяти типа GDDR6 и 64-разрядной шиной будет оснащаться разъёмом дополнительного питания и требовать блока питания мощностью не менее 400 Вт.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Radeon RX 6400 при аналогичной конфигурации памяти будет довольствоваться 768 потоковыми процессорами и 12 блоками ускорения трассировки лучей, а дополнительного разъёма питания видеокарта будет лишена.

#amd #видеокарты #navi 24 #radeon rx 6400 #radeon rx 6500 xt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Полировка крышки AMD Ryzen 9 5950X позволила снизить температуру под нагрузкой на шесть градусов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вышла новая Windows 10 LTSC 2021: сравниваем производительность с Windows 10 Pro 21H2
65
«Чёрная пятница» – купи софт и получи ключ для Windows 10 Pro или Windows 11 Pro бесплатно
Минутка юмора - забавные моменты в объявлениях о продаже видеокарт
72
Российские дизайнеры ИКЕА создали полноценную киберквартиру для геймеров
45
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья
3
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
19
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
5
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2
Мои впечатления от игры Sam and Max Season Two
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:39
Как то, с утра перед работой включал РБК, а на соседнем канале были Смешарики. На РБК тему обсуждали какие-нибудь инвесторы с экономистами, а в Смешариках тема совпадала.... Нажал кнопку, и видишь в к...
Анонсирован перезапуск мультфильма "Ну, погоди!" - Волк в нем стал геймером
aeolus777
12:35
это же баги тупые
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья
aeolus777
12:34
дх12
Вышла новая Windows 10 LTSC 2021: сравниваем производительность с Windows 10 Pro 21H2
aeolus777
12:33
еще б там понимать что нужно, а что нет. описания то вменяемого нет у обновлений. тогда или просто не обновлять вообще или качать все.
Вышла новая Windows 10 LTSC 2021: сравниваем производительность с Windows 10 Pro 21H2
Серегарус
12:30
ракеты, которые сбивают спутники явно не на процах от интела работают под управлением винды..но ведь сбивают...
Переиграть конкурентов бюджетной видеокарте Intel Arc может помочь 6 ГБ быстрой GDDR6 с шиной 96 бит
Alex Ivanov
12:30
Никчемный голубец возомнил о себе )) Как дела пригоревший?
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
Александр Кремлев
12:29
Марш под ссаную шконку,нищенка) Мечтать о собственной комнате в Шахтинской общаге))
Переиграть конкурентов бюджетной видеокарте Intel Arc может помочь 6 ГБ быстрой GDDR6 с шиной 96 бит
REY_B_
12:28
Волк значит заводской работяга-геймер. А заяц значит "нашист", четырежды уколотый, сразу пять масок носит. Три высших образования, а как лампочку ввернуть, не знает. Но руководить пытается всем на Све...
Анонсирован перезапуск мультфильма "Ну, погоди!" - Волк в нем стал геймером
kisslotnik
12:24
Тише тише, Бабу Ягу не трогайте пожайлуста!
МКС - как люди живут и работают в космосе уже более двух десятилетий
REY_B_
12:21
На Украине заводы ещё остались. По работе заказываем всякие релюшки-фигнюшки. Украинские ещё производятся. А "сделано в России" оказывается Китаем. Если разобрать, сразу качество видно. В профессионал...
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем