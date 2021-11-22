У ресурса VideoCardz появилась возможность проверить информацию о видеокартах Radeon RX 6500 XT и Radeon RX 6400 по своим каналам, и он выяснил, что обе видеокарты выйдут в первом квартале следующего года, хотя Radeon RX 6500 XT появится раньше более доступного собрата.
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Старшей видеокарте первоисточник также приписывает наличие 1024 потоковых процессоров с 16 Мбайт памяти Infinity Cache и 16 блоков ускорения трассировки лучей. Видеокарта с 4 Гбайт памяти типа GDDR6 и 64-разрядной шиной будет оснащаться разъёмом дополнительного питания и требовать блока питания мощностью не менее 400 Вт.
Radeon RX 6400 при аналогичной конфигурации памяти будет довольствоваться 768 потоковыми процессорами и 12 блоками ускорения трассировки лучей, а дополнительного разъёма питания видеокарта будет лишена.