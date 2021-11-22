Уже после того, как вернётся из США.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как напоминает издание The Korea Times, прошлую неделю вице-президент и фактический руководитель Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) провёл в США, встречаясь с различными партнёрами, связанными не только с полупроводниковым бизнесом компании. По данным первоисточника, свой выбор в пользу одной из двух площадок в Техасе для строительства нового предприятия стоимостью $17 млрд глава Samsung сделает уже после возвращения в Южную Корею, которое намечено на вторник или среду.

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Источник изображения: Samsung

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На этом предприятии, как ожидается, Samsung сможет через несколько лет освоить контрактное производство чипов для сторонних заказчиков с использованием передовой литографии. В Остине у Samsung уже действует более старое предприятие, но власти соседнего Тейлора приложили максимум усилий, чтобы привлечь компанию с новым проектом в округ Уильямсон.