Южнокорейский оверклокер safedisk достаточно хорошо освоился в разгоне процессоров Intel семейства Alder Lake-S, чтобы продолжать радовать публику новыми рекордами даже спустя значительное время после их появления в продаже. Серийный экземпляр Core i9-12900K в его руках смог при помощи жидкого азота покорить частоту 7330 МГц.
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В тесте SuperPI 32M этого оказалось достаточно для обновления абсолютного мирового рекорда, который теперь соответствует 3 минутам 36,841 секунды. На указанной частоте процессор сохранил активность восьми ядер и восьми потоков. То есть, работали все восемь ядер серии P, но Hyper-Threading при этом не была активна.