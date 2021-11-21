Жидкий азот и активность восьми производительных ядер – вот что для этого понадобилось.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Южнокорейский оверклокер safedisk достаточно хорошо освоился в разгоне процессоров Intel семейства Alder Lake-S, чтобы продолжать радовать публику новыми рекордами даже спустя значительное время после их появления в продаже. Серийный экземпляр Core i9-12900K в его руках смог при помощи жидкого азота покорить частоту 7330 МГц.

реклама

Источник изображения: HWBot, safedisk

анонсы и реклама RTX 3060 ASUS дешевле 60 тр в Ситилинке MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

В тесте SuperPI 32M этого оказалось достаточно для обновления абсолютного мирового рекорда, который теперь соответствует 3 минутам 36,841 секунды. На указанной частоте процессор сохранил активность восьми ядер и восьми потоков. То есть, работали все восемь ядер серии P, но Hyper-Threading при этом не была активна.