На этой неделе агентство Bloomberg сообщило о создании в Китае новой правительственной структуры, которая должна была курировать импортозамещение во многих отраслях промышленности. Новое ведомство, по данным первоисточника, должно было отбирать местных поставщиков и оказывать им нужное содействие, чтобы заменить импортируемые компоненты в чувствительных областях вроде телекоммуникаций и облачных технологий.
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Агентство Reuters со ссылкой на слова представителя министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня (Zhao Lijian) сообщило, что местные власти не намереваются замещать иностранные технологии отечественными.
Возникшие слухи, тем самым, опровергаются на официальном уровне. Нюанс заключается в том, что агентство Bloomberg во вчерашней публикации всю соответствующую деятельность называло секретной, поэтому власти КНР не заинтересованы в разглашении такой информации, даже если она хотя бы частично соответствует истине.