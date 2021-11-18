Иногда опровержение служит лучшим подтверждением.

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На этой неделе агентство Bloomberg сообщило о создании в Китае новой правительственной структуры, которая должна была курировать импортозамещение во многих отраслях промышленности. Новое ведомство, по данным первоисточника, должно было отбирать местных поставщиков и оказывать им нужное содействие, чтобы заменить импортируемые компоненты в чувствительных областях вроде телекоммуникаций и облачных технологий.

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Агентство Reuters со ссылкой на слова представителя министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня (Zhao Lijian) сообщило, что местные власти не намереваются замещать иностранные технологии отечественными.

Источник изображения: Reuters

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Возникшие слухи, тем самым, опровергаются на официальном уровне. Нюанс заключается в том, что агентство Bloomberg во вчерашней публикации всю соответствующую деятельность называло секретной, поэтому власти КНР не заинтересованы в разглашении такой информации, даже если она хотя бы частично соответствует истине.