Властям США не даёт покоя мысль о том, что передовое литографическое оборудование, попавшее в руки китайских оппонентов, позволит им непропорционально нарастить военную мощь, а потому попытки участников рынка завести подобную технику в Китай пресекаются всеми способами. Как отмечает Reuters, в невыгодном положении оказалась и южнокорейская компания SK hynix, у которой есть предприятие в Китае.
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На своей площадке в Китае компания производит до половины собственного и до 15% мирового объёма выпуска микросхем оперативной памяти. Попытки корейцев модернизировать местное производство за счёт установки литографических сканеров, работающих с EUV, сейчас натыкаются на противодействие властей США. Последние опасаются, что ценное оборудование может быть использовано не по прямому назначению. Аналогичные опасения лишили ранее китайскую компанию SMIC к передовому оборудованию ASML. Представители последней хоть и понимают, что такие ограничения приводят к усугублению кризиса в отрасли, противиться воле заокеанских партнёров не могут.